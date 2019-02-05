В Приднестровье просят помощи граждан в установлении личности виновника ДТП

В Приднестровье просят помощи граждан в установлении личности виновника ДТП

Вечером 29 декабря водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Коммунистической в г. Бендеры, в районе торгового центра «Шериф» совершил наезд на 64-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате аварии пострадавшая получила серьёзные травмы, пишет mvdpmr.org.

Управление Следственного комитета г. Бендеры обращается ко всем, кому что-либо известно о данном ДТП, с просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефону 0 (552) 2-16-92.

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