Полиция просит помощи граждан в установлении личности наглой воровки (ВИДЕО)

Полицейские столичного сектора Чеканы разыскивают женщину, которая предстает на представленных ниже видеокадрах, по подозрению в ограблении жительницы столицы.

Как рассказала полицейским 59-летняя жертва преступницы, подозреваемая пришла к ней домой под предлогом того, что должна передать ей некую сумму денег. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки, женщина украла у нее деньги и другие материальные ценности и покинула квартиру. Ущерб составил 3350 леев.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.Подозреваемой грозит штраф до 67500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

Всех, кто узнал женщину на видео, просят позвонить по телефонам: 068444456 или 112. Конфиденциальность данных гарантируется.