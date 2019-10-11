Полиция просит помощи граждан в поиске воров-домушников (ВИДЕО)

Полиция просит помощи граждан в поиске воров-домушников (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка разыскивают двух молодых людей, подозреваемых в серии краж со взломом, совершённых в коммуне Ставчены. Злоумышленники нанесли пострадавшим ущерб в размере 30 000 леев.

По данным пресс-службы столичной полиции, в связи с серией краж было возбуждено уголовное дело. Виновным грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 120 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Тех, кто узнал мужчин с видеозаписи, просят звонить по номеру 079 141 004 или в службу 112. Конфиденциальность источников гарантируется.

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