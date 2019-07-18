Полиция просит помощи граждан в поиске вора

Полиция просит помощи граждан в поиске вора

Мужчина на снимке разыскивается полицией за совершение преступления. 

По словам правоохранителей, подозреваемый украл кошелек с деньгами, документами и золотыми украшениями у 40-летней женщины, который она оставила без присмотра, и сбежал в неизвестном направлении. Инцидент произошел на улице Индепенденцей в Бельцах, пишет tvn.md.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступнике, просят сообщить об этом в полицию но номерам: 112, 0(231)23476, 069944600 или 078345352.

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