Полиция просит помощи граждан в поимке преступника (ВИДЕО)

Полиция просит помощи граждан в поимке преступника (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка разыскивают мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля Renault Grand. Инцидент произошёл 6 января.

По имеющимся данным, подозреваемый воспользовался тем, что владелец автомобиля отошёл к киоску, оставив машину незапертой и с ключами в замке. Размер причинённого жертве ущерба составил 165 000 леев.

Полиция обнаружила угнанный автомобиль на улице Сф. Андрей. По всей вероятности, иномарка побывала в ДТП, а угонщик скрылся с места происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства. Виновному грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев, либо от 1 до 3 лет лишения свободы.

Граждан, которые узнали на видео мужчину, просят сообщить в полицию по телефону: 078881159 или 112. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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