Полиция продолжает проверки в зонах, закрытых на карантин (ФОТО)

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Проверки соблюдения мер карантина в Сороках, Хынчештском и Штефан-Водском районах продолжаются. Для этой цели вчера прошли подготовку 123 сотрудника полиции, а также были задействованы 29 единиц техники.

Так, в районе Штефан-Водэ работают 4 постоянных проверочных поста, в Сороках – 5 постов и 2 группы военнослужащих. Все задействованные сотрудники правоохранительных органов помогают местной администрации с обеспечением безопасности граждан, а также с оказанием необходимой помощи.

В то же время сотрудники ГИЧС продолжают информировать граждан о профилактических мерах против коронавируса. В течение вчерашнего дня правоохранители передавали из автомобилей аудиосообщения в нескольких районах страны, а также на улицах Кишинёва. Подобные мероприятия будут проводиться в течение следующих нескольких дней и в других районах страны, в том числе находящихся на карантине.

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