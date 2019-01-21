Полиция призывает водителей быть внимательными в связи с образовавшимся под снегом льдом

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Полиция Республики Молдова призывает всех водителей быть предельно осторожными, так как под выпавшим ночью снегом затаился лёд.

Органы правопорядка рекомендуют выполнять каждый манёвр, только будучи уверенными в своей безопасности и безопасности окружающих. По словам главы Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря, даже если в 2018 году количество ДТП немного сократилось по сравнению с 20017 годом, всё же это число аварий является тревожным.

К сожалению, более 80% всех дорожно-транспортных происшествий произошли по причине невнимательного отношения водителей. Основными причинами ДТП являются:

превышение скорости движение;

несвоевременная смена покрышек;

несоблюдение расстояния между транспортными средствами;

несоблюдение пешеходами правил безопасности при переходе дороги.

– Я буду продолжать требовать у водителей быть ответственными во время дорожного движения. Для того, чтобы мои коллеги не были вынуждены штрафовать вас, давайте вместе будем предотвращать ДТП. Это вам ничего не будет стоить, только лишь немного больше внимательности и терпения, – отметил Пынзарь.