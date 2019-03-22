Полиция призывает родителей контролировать доступ детей в Интернет

Полиция призывает родителей контролировать доступ детей в Интернет

Управление полиции Гагаузии призывает родителей усилить контроль над детьми во время пользования ими ресурсами Интернета, так как во время нахождения на различных web-сайтах несовершеннолетние могут подвергаться негативному влиянию со стороны модераторов некоторых групп, страниц  или сообществ. 

Дети и подростки — активные пользователи Интернета. С каждым годом сообщество интернет-пользователей молодеет. Одной из важнейших координат их развития становятся инфо-коммуникационные технологии и, в первую очередь, Интернет. Между тем, помимо огромного количества возможностей, Интернет несет и множество рисков.

Зачастую дети и подростки в полной мере не осознают все возможные проблемы, с которыми они могут столкнуться в сети. Сделать их пребывание в Интернете более безопасным, научить их ориентироваться в киберпространстве — важная задача для их родителей. Поэтому для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка во время нахождения в Интернете,необходимо придерживаться некоторых правил:

  • уделяйте больше внимания тому, какие сайты посещает ваш ребенок;
  • обращайте внимание на круг общения вашего ребенка в Интернете;
  • следите за тем, в каких социальных сетях он зарегистрирован, а также в каких сообществах состоит;
  • попытайтесь занять все свободное время ребенка спортивными или культурными секциями;
  • обязательно контролируйте то, какие фото и видеофайлы находятся в гаджетах вашего ребенка;
  • установите функцию «родительский контроль» на всех гаджетах ребенка;
  • наладьте контакт со своим ребенком, постоянно интересуйтесь его жизнью и принимайте в ней активное участие.

В случае возникновения проблем или препятствий в общении с подростком, следует обращаться за помощью к психологам, а также проинформировать ребенка о телефоне доверия для детей 116 111, где специалисты смогут оказать ему квалифицированную анонимную психологическую поддержку.

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