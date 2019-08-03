Полиция призывает граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия

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Сотрудники полиции продолжает принимать меры по контролю за владением оружия физическими и юридическими лицами с целью предотвращения возможных инцидентов.

В этой связи полиция обращается к гражданам со следующим призывом: если вы знаете о месте нахождения или нашли снаряды, патроны, гранаты или другие взрывоопасные устройства – немедленно уведомите правоохранительные органы по номеру 112.

За первые 6 месяцев текущего года было обнаружено и изъято 835 единиц огнестрельного оружия, из которых 185 находились у лиц незаконно. Было выявлено 140 нарушений правил владения, ношения и использования оружия, а 78 единиц оружия были добровольно сданы. В то же время было изъято 6 920 боеприпасов различного калибра и 128 гранат и других и взрывчатых веществ. За отчётный период было совершено 54 преступления с применением огнестрельного оружия, из которых в 19 случаях оружием владели незаконно.

В данном контексте полиция призывает граждан к добровольной сдаче оружия и боеприпасов и напоминает, что лицо, сдавшее оружие по собственной воле, освобождается от уголовной ответственности.