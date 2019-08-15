Полиция настоятельно призывает автолюбителей не садиться за руль в состоянии опьянения

Полиция настоятельно призывает автолюбителей не садиться за руль в состоянии опьянения

Всего за сутки полицейские задержали на дорогах страны 11 пьяных водителей. В данной связи сотрудники НИП настоятельно призывают автовладельцев не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

НИП также выступил со следующими рекомендациями:

  • если вы находитесь в состоянии опьянения, найдите другой способ безопасно добраться до пункта назначения. Например, воспользуйтесь общественным транспортом, такси или попросите трезвого человека сесть за руль;
  • не позволяйте вашим друзьям садиться за руль под воздействием алкоголя;
  • не превышайте скорость и не забывайте пристёгивать ремень безопасности.
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