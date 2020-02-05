Полиция призвала не публиковать в соцсетях фотографии найденных документов

0

Полиция Республики Молдова разъяснила, что делать в тех случаях, когда мы находим чужой документ, который содержит личные данные.

Таким образом, граждан, нашедших чужой документ, призывают:

немедленно передать документ полиции. Таким образом можно избежать того, что личные данные будут использованы в преступных целях;

не публиковать фотографии документов в социальных сетях и не использовать их в других целях, поскольку это может попасть под действие Закона о защите персональных данных.