Полиция призвала не публиковать в соцсетях фотографии найденных документов

Полиция призвала не публиковать в соцсетях фотографии найденных документов

Полиция Республики Молдова разъяснила, что делать в тех случаях, когда мы находим чужой документ, который содержит личные данные.

Таким образом, граждан, нашедших чужой документ, призывают:

  • немедленно передать документ полиции. Таким образом можно избежать того, что личные данные будут использованы в преступных целях;
  • не публиковать фотографии документов в социальных сетях и не использовать их в других целях, поскольку это может попасть под действие Закона о защите персональных данных. 

 

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