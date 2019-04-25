Полиция “прикрыла” наркопритон, организованный в квартире на Чеканах (ВИДЕО)

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Инициаторами были два брата в возрасте 26 и 40 лет и две 33-летние женщины. Они были задержаны.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, следователи ИП сектора Чеканы получили оперативную информацию о том, что хозяева одной из квартир сектора организовали наркопритон. В связи с этим полицейские задержали лиц, задействованных в правонарушениях. Ими оказались двое братьев, которым принадлежит квартира, и две женщины, которые занимались продажей наркотиков. Примечательно, что все они ранее были судимы за аналогичные преступления. Незаконные действия подозреваемых документировались на протяжении марта-апреля.

В ходе операции правоохранители провели ряд обысков в местах проживания данных лиц, в результате чего были найдены самодельные приборы для употребления наркотиков, а также растительная измельчённая масса зелёного цвета со специфическим запахом. Все предметы были изъяты и направлены на экспертизу.

Задержанные подозреваются в организации наркопритона. Им грозит штраф в размере от 27 500 до 57 500 леев или лишение свободы на срок до 4 лет.