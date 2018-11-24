Полиция предупреждает о гололедице на дорогах страны

Полиция предупреждает о гололедице на дорогах страны

На многих дорогах страны по-прежнему сохраняется гололедица. В Государственной администрации автомобильных дорог предупреждают, что опасные участки зарегистрированы на маршрутах Кишинэу-Унгень-Скулень, Кишинэу-Дубэсарь, а также на участке трассы, соединяющей Бэлць и Сынжерей.

В настоящее время все участки дорог контролируются. При необходимости осуществляется обработка асфальта на опасных участках автомагистралей, пишет tv8.md.

В то же время, несколько патрульных экипажей обеспечивают безопасность движения по национальным дорогам в ночное время суток.

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