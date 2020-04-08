Полиция предупреждает водителей: алкоголь – не лекарство от COVID-19 (ВИДЕО)

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Несмотря на призыв властей оставаться дома некоторые автовладельцы не соблюдают ни эпидемиологические рекомендации, ни правила дорожного движения.

Так, за последние несколько часов сотрудники НИП выявили 14 пьяных водителей, 12 из которых находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушения были зарегистрированы в Оргеевском, Теленештском, Хынчештском, Страшенском, Новоаненском, Яловенском районах и в Кишинёве.

Всех водителей-нарушителей лишили водительских прав. К ним будут применены соответствующие санкции.

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