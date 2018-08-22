Полиция предоставила гражданам новый интерактивный способ заявить о нарушении

Сегодня, 22 августа, в Молдове запустили интерактивную карту, предназначенную для общения граждан с органами правопорядка. «Карту обращений» можно найти на сайте полиции.

Так, согласно сообщению пресс-службы полиции, карта предоставляет всем гражданам страны возможность информировать сотрудников правоохранительных органов о любых нарушениях общественного порядка, свидетелями или участниками которых они стали.

Доступ к карте можно получить в любое время суток без предварительной регистрации. Сам процесс подачи сообщения о нарушении очень прост и выполняется в три этапа. Его можно осуществить, используя компьютер, планшет или телефон. Кроме того, платформа предоставляет онлайн-статистику о количестве и типе оповещений, в том числе и по регионам.

Примечательно, что карта не заменяет номер экстренной службы 112, являясь только альтернативной платформой диалога между полицией и гражданами. Для того чтобы сообщить о преступлении, граждане по-прежнему должны обращаться в ближайший полицейский участок. Кроме этого, на карте нет возможности подать жалобу, так как платформа работает на основании анонимности.