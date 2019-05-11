Полиция: праздничные дни прошли без происшествий

Полиция: праздничные дни прошли без происшествий

Сотрудники полиции и карабинеры, дежурившие на всех культурных мероприятиях по случаю Дня Победы, отметили, что праздники прошли без особых нарушений общественного порядка. Благодаря работе около 2 000 полицейских и карабинеров, функционировавших в режиме повышенной готовности, граждане могли почувствовать себя в безопасности.

Так, были организованы смешанные группы полицейских и карабинеров, дежурившие в местах проведения массовых мероприятий. Патрульные обеспечивали порядок и координировали действия участников праздничного марша.

В результате слаженной работы правоохранителей нарушений общественного порядка допущено не было.

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