Полиция: праздничные дни прошли без происшествий

0

Сотрудники полиции и карабинеры, дежурившие на всех культурных мероприятиях по случаю Дня Победы, отметили, что праздники прошли без особых нарушений общественного порядка. Благодаря работе около 2 000 полицейских и карабинеров, функционировавших в режиме повышенной готовности, граждане могли почувствовать себя в безопасности.

Так, были организованы смешанные группы полицейских и карабинеров, дежурившие в местах проведения массовых мероприятий. Патрульные обеспечивали порядок и координировали действия участников праздничного марша.

В результате слаженной работы правоохранителей нарушений общественного порядка допущено не было.