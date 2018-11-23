Полиция посылает сигнал тревоги: за последние сутки в результате ДТП один человек погиб, а 11 получили травмы

Полиция посылает сигнал тревоги: за последние сутки в результате ДТП один человек погиб, а 11 получили травмы

Непогода стала причиной множественных аварий в стране, в результате которых погибают и получают травмы участники дорожного движения.

По данным Полиции Республики Молдова, за последние 24 часа на территории страны произошло большое количество ДТП, в результате которых один человек погиб, а ещё 11 получили травмы.

– Будьте внимательными на дорогах, адаптируйте скорость движения, учитывая опасные условия на дорогах. Мы посылаем сигнал тревоги участникам дорожного движения и предупреждаем, что малейшее нарушение может иметь трагические последствия, – сообщает пресс-служба полиции.

Ранее мы сообщали, что в Кантемире произошла чудовищная авария, в результате которой 4-месячный ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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