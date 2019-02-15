Полиция поймала водителя, сбившего супружескую пару в Чимишлии и покинувшего место ДТП

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Подозреваемым оказался 23-летний житель Тараклийского района. Молодого человека задержали сотрудники полиции, пишет jurnal.md.

Напомним, что смертельная авария произошла вчера в Чимишлии, вблизи села Богдановка Веке. Автомобиль сбил двух пешеходов, в результате чего мужчина скончался на месте, а женщина была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Согласно полученной информации, пешеходы, которые являлись сожителями, хотели перейти дорогу, но их сбил автомобиль.

В результате ДТП 62-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, а 57-летняя женщина получила множественные переломы и была госпитализирована в срочном порядке в районную больницу Чимишлии. Водитель скрылся с места ДТП. Органы правопорядка обнаружили на месте происшествия улику – часть каркаса правого зеркала чёрного цвета, который предположительно принадлежит автомобилю марки Mercedes Benz E-класса или C-класса.

Инспекторат полиции Чимишлии возбудил уголовное дело по данному факту и расследует дело.