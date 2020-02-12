Задержан “террорист”, подбросивший сало в магазин электроники и офис кредитной компании

Задержан “террорист”, подбросивший сало в магазин электроники и офис кредитной компании

Правоохранители идентифицировали и поймали мужчину, который две недели назад поставил “на уши” полицию, спасателей и специалистов Bombteh, подбросив обмотанные лентой куски сала в магазин электроники и офис микрофинансовой компании.

По данным столичной полиции, подозреваемым оказался мужчина 30 лет, который находится на учёте у врача-психиатра. Полицейские допросили его, но задержанный не смог объяснить свой поступок. Молодого человека отвезли в психиатрическую больницу, где он пройдёт обследование, передаёт deschide.md.

Напомним, что инцидент произошёл в конце января. Сапёры, полицейские и спасатели приехали в столичный сектор Рышкановка после того, как неизвестный человек подбросил два обмотанных лентой подозрительных предмета в офис микрофинансовой компании и в магазин электроники. Позже выяснилось, что это было сало.

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