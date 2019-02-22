Полиция поймала рецидивиста, ограбившего на Буюканах пенсионерку (ВИДЕО)

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36-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Буюканы за нападение на пожилую женщину, у которой подозреваемый украл сумку. Инцидент произошёл вечером 15 февраля на улице Сучевица.

Мужчина силой отнял у 83-летней прохожей сумку. В ней находился мобильный телефон Samsung и 160 леев. В результате общий ущерб составил 750 леев.

Впоследствии злоумышленник был задержан. Подозреваемый признал свою вину. Стоит добавить, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

По факту ограбления заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.