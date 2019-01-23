Полиция поймала рецидивиста, грабившего на улицах женщин (ВИДЕО)

Полиция поймала рецидивиста, грабившего на улицах женщин (ВИДЕО)

Бывший заключённый из Резины напал на улице на двух молодых девушек 17 и 27 лет и отнял у них сумки. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

Сотрудники Инспектората полиции Резины сработали оперативно и задержали подозреваемого в кратчайшие сроки. Задержанным оказался 35-летний житель Резины, ранее осуждённый за кражу и грабёж, пишет canal3.md.

Мужчину задержали на 72 часа и поместили в изолятор. Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.

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