Полиция поймала двух злоумышленников, ограбивших дом жителя столицы (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр задержали двух уроженцев Леовского района в возрасте 18 и 34 лет за совершение крупного ограбления.

О случившемся в полицию сообщил утром 1 января 55-летний владелец дома. Мужчина рассказал, что обнаружил пропажу золотых украшений, мобильного телефона и 4 пар часов. Ущерб, причинённый пострадавшей стороне, составил 183 300 леев.

Сотрудники полиции определили, что злоумышленники проникли в жилище через окно. Вскоре подозреваемые были задержаны, а в результате обысков в их домах были обнаружены похищенные вещи.

Мужчины признали свою вину и сообщили детали кражи. Было установлено, что 34-летний организатор ограбления летом работал у пострадавшего. Ранее задержанного уже судили за аналогичные правонарушения.

Согласно действующему законодательству, нарушителям грозит заключение на срок от 5 до 10 лет.