Полиция по горячим следам задержала подозреваемых в ограблении почтового отделения

Полиция по горячим следам задержала подозреваемых в ограблении почтового отделения

Сотрудники полиции задержали четырёх подозреваемых в вооружённом ограблении, которое произошло сегодня в селе Александрены Сынжерейского района.

Как сообщает пресс-служба полиции, сообщение об ограблении поступило в 13.00. Согласно полученной информации, трое неизвестных человека в масках ворвались в почтовое отделение села Александрены, где, угрожая сотруднице, украли деньги. Женщина успела нажать на кнопку тревоги, после чего подозреваемые скрылись в неизвестном направлении.

В результате оперативных действий, предпринятых сотрудниками полиции, четверо подозреваемых в возрасте от 17 до 32 лет были задержаны по горячим следам.  Органы правопорядка продолжает расследование в целях установления всех обстоятельств преступления.

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