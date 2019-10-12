Полиция открыла “горячую линию” для вызовов в случае пьянства за рулём

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“Стоп алкоголю за рулём”: НИП запустил информационную кампанию, в рамках которой была запущена новая “горячая линия” для граждан. Теперь по номеру 067 112 902 можно сообщить о случаях пьянства за рулём.

Если вы стали свидетелем пьяного вождения или видите человека, который собирается сесть за руль пьяным, – не оставайтесь равнодушными, а сразу предупредите полицию. Таким образом вы сохраните жизнь водителя, пассажиров и пешеходов, – призывает НИП.

Таким образом полиция пытается мотивировать водителей не употреблять алкоголь за рулём. По всем поступившим от граждан сообщениям будет проведена проверка.