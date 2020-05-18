Полиция оштрафовала участника нелегальных гонок в столице

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В социальных сетях появились видео, на которых несколько водителей участвуют в нелегальных заездах по Кишинёву.

Подобный случай был зарегистрирован на днях, вследствие чего Национальный инспекторат общественной безопасности установил личность одного из участников подобных гонок. Так, 27-летний житель Новоаненского района был оштрафован на 2 000 леев с применением 5 штрафных пунктов.

Также были установлены личности ещё двух участников нелегальных автомобильных гонок. Они будут наказаны в соответствии с законом.

Напомним, 17 мая в центре столицы произошла жуткая авария, в которой погибли двое человек. По сообщениям СМИ, авария стала результатом незаконной гонки. В полиции пока эту информацию не подтвердили и не опровергли.

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