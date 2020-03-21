Полиция оштрафовала четырех жителей Яловен за нарушение режима карантина

Полиция оштрафовала четырех жителей Яловен за нарушение режима карантина

Сотрудники ИП Яловен составили 4 протокола и оштрафовали на 92 500 леев граждан, которые не выполнили рекомендации властей о соблюдении карантина.

За несоблюдение мер профилактики были наказаны четыре человека, проживающие в Яловенском районе. Все они недавно вернулись из-за границы.

Кроме того, был выявлен экономический агент, который осуществлял деятельность с нарушением мер, установленных властями. Юридическое лицо также понесёт наказание в соответствии с законодательством.

Напомним, что в соответствии с поправками в законодательство, внесёнными на прошлой неделе, лица, которые не будут соблюдать профилактические меры или меры по борьбе с эпидемическими заболеваниями и станут причиной их распространения, будут наказаны штрафом в размере до 1 000 условных единиц (до 50 000 леев) или лишением свободы до 3 лет.

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