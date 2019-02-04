Полиция опубликовала видео с места вчерашней аварии на Измаильском мосту

Национальная патрульная инспекция опубликовала видео, на котором запечатлён момент ДТП с участием пассажирского микроавтобуса № 186. Вчера, 3 февраля, автомобиль чуть не упал с Измаильского моста.
Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в столб. По словам властей, маршрутка не была рейсовой, передаёт unimedia.info.
Как рассказал замначальника Инспектората полиции Кишинева Сильвиу Мушук, водитель, а также те, кто находился в микроавтобусе, были в состоянии алкогольного опьянения.
Два человека были доставлены в больницу. На водителя было заведено уголовное дело.
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