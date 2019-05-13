Полиция объявила в розыск пропавшего три дня назад 17-летнего юношу из Костешт

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Полиция просит помощи у жителей Молдовы в поисках несовершеннолетнего парня, который ушёл из дома в селе Костешты Яловенского района в пятницу, 10 мая, и до сих пор не вернулся.

По данным пресс-службы Полиции РМ, в субботу, 11 мая, житель села Костешты сообщил правоохранителям об исчезновении 17-летнего сына. Родственники рассказали, что 10 мая парень отправился к своей сестре в Кишинёв. Эта информация была подтверждена. В этот же день он навестил своего приятеля в Дондюшанском районе, а 11 мая он в качестве пассажира рейсового микроавтобуса направился из Дондюшан в Кишинёв, что подтвердил водитель маршрутки.

Приметы пропавшего: на вид 17 лет, рост 172 см, голубые глаза, чёрные волосы. Был одет в серый свитер, синие джинсы, куртку, чёрно-белые кроссовки, на голове – чёрная кепка с надписью «adidas». При себе у него был рюкзак. Примечательно, что иногда носит очки для зрения.

В результате предпринятых мер было установлено, что последний раз молодого человека видели в сёлах Лопатна и Суслены Оргеевского района.

Всех, кто узнал парня с фотографии или знает о его местонахождении, просят звонить в Службу 112 или по номеру 079113122.