Полиция обещает наказать столичного маршрутчика-“рекордсмена”, перевозившего разом 43 пассажиров (ВИДЕО)

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Национальный инспекторат патрулирования отреагировал на видеозапись, опубликованную в социальной сети, на которой видно, что водитель перевозит в общественном микроавтобусе превышающее норму количество пассажиров.

Вчера, 11 апреля, в группе соцсети «Город без маршруток» была опубликована видеозапись, судя по которой водитель решил побить рекорд по количеству пассажиров, втиснувшихся в маршрутку. Автор видео насчитал в маршрутке 43 человека, что в разы превышает количество мест, предусмотренных техническими характеристиками транспортного средства. Среди пассажиров были и дети. По данным пресс-службы НИП, в связи с этим правоохранители намерены установить личность нарушителя и наложить ему штраф в размере 750 леев с начислением 3-х штрафных пунктов.

– Очень печален и тот факт, что граждане не осознают, на какие риски идут, когда заходят в транспорт независимо от того, есть в нём места или нет. Мы прекрасно понимаем, что все торопятся успеть на работу, в школу и т.д., даже подвергая свою жизнь опасности, но можно найти другие альтернативные способы передвижения или планировать своё время так, чтобы добраться до места назначения без спешки, – считает НИП.