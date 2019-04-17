Полиция о ДТП в Конгазе: водитель Volkswagen был нетрезв (ФОТО)

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Водитель попавшего в ДТП в селе Конгаз автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции Гагаузии.

Было установлено, что водитель Volkswagen Passat сел за руль в состоянии опьянения, пишет gagauzinfo.md. При проведении тестирования на алкотестере содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0.41 мг/л.

По данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.