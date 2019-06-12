Полиция не пускает муниципальных советников в здание примэрии Кишинева (ФОТО)

0

Полицейские, которые находятся на территории примэрии Кишинева для обеспечения порядка во время акций демократов, не позволили муниципальным советникам войти в здание. Об этом сообщил глава фракции ПСРМ в мунсовете Динарий Кожокару.

На входе полицейские по неизвестной причине потребовали от Кожокару предоставить документы, подтверждающих тот факт, что он является муниципальным советником.

– Они целыми днями сидят на территории примэрии, играют в карты, в телефоне, занимаются какими-то своими делами. Там, где действительно нужны полицейские для обеспечения порядка и безопасности, а это медицинские учреждения, учебные заведения, – их нет. На улицах машины припаркованы таким образом, что невозможно пройти, не говоря уже про людей с ограниченными возможностями, которым трудно передвигаться. Почему на таких участках дорог полицейские не наводят порядок, не штрафуют? Таким образом можно было бы и порядок навести и бюджет пополнить, – считает Кожокару.

Он призвал граждан не поддаваться панике и, при необходимости, мобилизоваться для выхода на мирные акции против прошлой власти, которая блокирует деятельность нового легитимного парламента и правительства.