Полиция не дремлет: за сутки правоохранители отреагировали на сотни обращений граждан

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В течение суток сотрудники полиции провели по секторам столицы 48 мероприятий по информированию граждан о способах борьбы с преступлениями и правонарушениями.

Полицейские рассмотрели 757 уведомлений о различных конфликтах, а также посетили дома жертв бытового насилия, чтобы проверить соблюдение обязательств агрессоров.

В то же время, сообщается в НИОБ, в местные органы опеки было направлено 9 уведомлений о вмешательстве и предоставлении защиты детям, подвергающимся рискам или разлучённым со своими родителями.

В результате обращений граждан было составлено 327 протоколов о нарушениях, из которых 226 случаев с признаками состава преступления и 101 случай иных нарушений.

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