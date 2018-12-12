Полиция нашла водителя, высадившего окровавленного ребёнка из маршрутки (ВИДЕО)

В ответ на недавнюю новость о том, что водитель маршрута № 103 высадил из микроавтобуса ребёнка, у которого открылось носовое кровотечение, полиция сообщает следующее:

Сотрудники отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва опознали водителя транспортного средства, в салоне которого произошёл инцидент. Им оказался 41-летний житель столицы. За нарушение правил дорожного движения, повлёкшее лёгкие телесные повреждения, мужчине грозит штраф в размере от 900 до 1 200 леев, а за оставление места ДТП виновному грозит лишение права управлять автомобилем на срок от 2 до 3 лет или арест на срок от 10 до 15 суток, – сообщается в заявлении.

В то же время, в результате осмотра микроавтобуса сотрудники полиции обнаружили ряд нарушений: количество мест в салоне не соответствует количеству мест в техническом паспорте, отсутствие необходимого оборудования (огнетушители, светоотражающий жилет), повреждения нескольких сидений. В данном контексте правоохранительные органы наложили на виновника штраф в размере 900 леев и 5 штрафных пунктов, а также запретили эксплуатацию транспортного средства до момента устранения выявленных недостатков.