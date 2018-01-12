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Полиция нашла водителя, сбившего уснувшую на дороге женщину в Криулянах

Полиция нашла водителя, сбившего уснувшую на дороге женщину в Криулянах

Мужчина заявил, что не заметил местную жительницу из-за того, что был ослеплен огнями встречной машины.

Полиции удалось идентифицировать и задержать 45-летнего водителя автомобиля Renault, который сбил несколько дней назад уснувшую на дороге 57-летнюю женщину, сообщает unimedia.info.

Инцидент произошел в селе Золончень Криулянского района. От полученных травм, женщина скончалась на месте.

Водитель на данный момент находится под следствием, будучи на свободе.

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