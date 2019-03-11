Полиция нашла полмиллиона леев в доме убитого бельчанина

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Бездыханное тело 70-летнего мужчины было обнаружено в воскресенье утром соседом, который сообщил о случившемся в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на теле убитого множество следов насильственной смерти, а в его доме было найдено полмиллиона леев.

По словам Евгении Молчанов, пресс-секретаря ИП Бельц, было возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящее время предполагается, что преступником мог быть внук убитого, пишет deschide.md.

На данный момент известно, что мужчину избили и задушили. Преступники обыскали дом и украли 20 000 леев. По некоторым данным, в результате обыска в доме погибшего правоохранители нашли не менее 500 000 леев.

Известно, что погибший жил один. Его дочь работала за границей, а внука недавно выпустили из тюрьмы, где он отбывал наказание за убийство.