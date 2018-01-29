Полиция нашла похитителей 30 туй в Яловенском районе

За украденные деревья молодым людям придется поплатиться своей свободой.

Полиция задержала двух подозреваемых в краже 30 туй в селе Хорешты Яловенского района. Речь идет о молодых людях 26 и 27 лет, которые признались, что продали деревья.

Злоумышленникам запретили покидать страну на время расследования. Если вина любителей туй будет доказана, то им грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает prime.md.

Напомним, что инцидент произошел в конце декабря. Владелец частного дома высадил у дома 30 туй, однако неизвестные за ночь выкорчевали и унесли все деревья, нанеся ущерб в более 10 тысяч леев. Одна туя обошлась хозяину в 350 леев.