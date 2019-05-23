Полиция нашла мужчину, ударившего двух женщин на Рышкановке: он находится в больнице

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Полицейские идентифицировали мужчину, который 14 мая на одной из улиц сектора Рышкановка ударил двух женщин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемому 30 лет и он является жителем Кишинёва. На данный момент он проходит лечение в одной из столичных больниц.

– По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Полиция расследует все обстоятельства происшествия, чтобы установить причину агрессивного поведения, которое продемонстрировал мужчина, – говорится в сообщении полиции.

Напомним, что инцидент произошёл 14 мая на улице Алеку Руссо столичного сектора Рышкановка. Мужчина ударил кулаками в грудь двух проходивших мимо женщин. В результате этого одна из женщин потеряла сознание и упала, а в результате падения получила переломы пальцев ног, а вторая впала в стрессовое состояние.