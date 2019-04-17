Полиция нашла и оштрафовала маршрутчика, перевозившего разом 43-х пассажиров (ВИДЕО)

0

Сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением в рамках Управления полиции муниципия Кишинёв провели проверки на конечных остановках маршруток и на южном автовокзале для того, чтобы оценить техническое состояние транспортных средств. В ходе операции был идентифицирован маршрутчик, перевозивший разом 43-х пассажиров.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в результате проверок было обнаружено большое количество нарушений и несоответствий, таких как: эксплуатация транспортных средств с техническими дефектами в тормозной системе или механизме рулевого управления, с неисправными приборами освещения или сигнализации, а также эксплуатация переоборудованных транспортных средств без соответствующего разрешения и незаконное размещение рекламы. Кроме этого, были зафиксированы нарушения правил регистрации автомобиля, а в правах некоторых водителей не значилась категория, необходимая для управления микроавтобусом.

Полицейскими было составлено 16 протоколов об административных нарушениях с наложением штрафов в размере от 450 до 750 леев и с начислением 3 штрафных пунктов. Два администратора фирм были наказаны штрафами в размере 3 000 леев каждый, а 2 маршрутки остались без номеров из-за отсутствие техосмотра.

Стоит отметить, что в ходе операции был идентифицирован и маршрутчик, “прославившийся” в социальных сетях после того, как проехался по городу с 43-я пассажирами. По данным столичной полиции, у него на тот момент было на 26 пассажиров больше, чем разрешено в соответствии с техническим состоянием транспортного средства. 63-летний водитель получил штраф в размере 700 леев с начислением 3-х штрафных пунктов.