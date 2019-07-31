Полиция напомнила о правилах безопасности любителям путешествовать на попутках

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Путешествие на попутном транспорте сопряжено с определёнными рисками для путешественников. Если вы всё же решили воспользоваться подобным способом передвижения, следуйте простым рекомендациям полиции.

Не садитесь в незнакомую машину в одиночку, старайтесь разделить поезду с другими попутчиками – это намного безопаснее.

Не выходите из дома, не предупредив свою семью о том, куда вы едете.

После посадки в машину отправьте родным сообщение с данными автомобиля. Также укажите место, откуда вас подобрали, и время начала пути.

Старайтесь сесть спереди, рядом с водителем. Часто задние двери могут блокироваться изнутри.

Держите мобильный телефон под рукой, чтобы в экстренных случаях вы могли позвонить доверенному контакту или спасателям.

Не рассказывайте личную информацию незнакомому водителю.

Не садитесь в машину только с водителем. Самый безопасный вариант – если в машине едет семья с детьми или семейная пара.

Следите за маршрутом следования водителя. Если по какой-либо причине он отклоняется от нужного пути, попросите его остановиться.

Избегайте езды на попутках в ночное время.

Периодически напоминайте о том, что вас ждут в конце маршрута.