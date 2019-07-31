Полиция напомнила о правилах безопасности любителям путешествовать на попутках

Путешествие на попутном транспорте сопряжено с определёнными рисками для путешественников. Если вы всё же решили воспользоваться подобным способом передвижения, следуйте простым рекомендациям полиции.
- Не садитесь в незнакомую машину в одиночку, старайтесь разделить поезду с другими попутчиками – это намного безопаснее.
- Не выходите из дома, не предупредив свою семью о том, куда вы едете.
- После посадки в машину отправьте родным сообщение с данными автомобиля. Также укажите место, откуда вас подобрали, и время начала пути.
- Старайтесь сесть спереди, рядом с водителем. Часто задние двери могут блокироваться изнутри.
- Держите мобильный телефон под рукой, чтобы в экстренных случаях вы могли позвонить доверенному контакту или спасателям.
- Не рассказывайте личную информацию незнакомому водителю.
- Не садитесь в машину только с водителем. Самый безопасный вариант – если в машине едет семья с детьми или семейная пара.
- Следите за маршрутом следования водителя. Если по какой-либо причине он отклоняется от нужного пути, попросите его остановиться.
- Избегайте езды на попутках в ночное время.
- Периодически напоминайте о том, что вас ждут в конце маршрута.
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