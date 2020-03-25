Полиция напоминает гражданам о запрете на пребывание в общественных местах

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С сегодняшнего дня доступ населения к общественным местам ограничен. В данной связи сотрудники полиции инспектируют парки и детские площадки.

Также лицам старше 63 лет запрещается находиться за пределами своих домов и в общественных местах без какой-либо срочной необходимости. Исключения делаются в тех случаях, когда они идут на работу, выходят с целью приобретения продуктов питания или идут к врачу. Допускаются поездки и по другим обоснованным причинам, которые не могут быть отложены (смерть члена семьи, потребности домашних животных и т. д.).

Сотрудники полиции, с момента введения чрезвычайного положения, зарегистрировали более 80 нарушений среди экономических агентов, пассажироперевозчиков и физических лиц. Граждан настоятельно призывают оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию в случае выхода на улицу и обращаться к семейному врачу или в службу 112, если у них имеются подозрительные симптомы.

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