Полиция наказала водителей, под завязку забивающих маршрутки пассажирами (ВИДЕО)

Правоохранительные органы провели сегодня рейд по выявлению недобросовестных водителей маршрутных такси в Кишиневе.

Так, особое внимание полиция уделила маршруткам, битком забитым пассажирами. По словам представителей органов правопорядка, помимо того, что такая транспортировка людей является небезопасной, это еще и создает все необходимые условия для карманников.

Таким образом, попавшиеся на нарушениях водители были оштрафованы на 600 леев. Кроме того, к ним были применены 3 штрафных пункта.