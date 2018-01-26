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Полиция наказала водителей, под завязку забивающих маршрутки пассажирами (ВИДЕО)

Полиция наказала водителей, под завязку забивающих маршрутки пассажирами (ВИДЕО)

Правоохранительные органы провели сегодня рейд по выявлению недобросовестных водителей маршрутных такси в Кишиневе.

Так, особое внимание полиция уделила маршруткам, битком забитым пассажирами. По словам представителей органов правопорядка, помимо того, что такая транспортировка людей является небезопасной, это еще и создает все необходимые условия для карманников.

Таким образом, попавшиеся на нарушениях водители были оштрафованы на 600 леев. Кроме того, к ним были применены 3 штрафных пункта.

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