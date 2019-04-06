Полиция на двух колёсах: с приходом тепла молдавские полицейские пересели на велосипеды (ФОТО)

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Служба велосипедного патруля с сегодняшнего дня начинает патрулировать парки столицы. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь.

– Так как тёплый сезон приближается, а по данным метеослужбы, в эти выходные температура воздуха прогреется до +20 градусов, сообщаю, что с сегодняшнего дня полицейские на велосипедах будут патрулировать парки столицы, – написал Александр Пынзарь.

Полицейских на велосипедах можно будет встретить с 10.00 и до 22.00 в зонах, предназначенных для отдыха на свежем воздухе. Полицейские на двух колёсах готовы следить за безопасностью.

– Не стесняетесь просить у них помощи, если она вам необходима, или хотя бы дружелюбно поприветствуйте их, – добавил глава ГИП.