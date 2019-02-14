«Полиция мне не помогла»: женщина кинула «клич» в соцсети с просьбой помочь найти парня, столкнувшего её с лестничной площадки (ВИДЕО)

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Шокирующие кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как молодой человек столкнул женщину с лестничной площадки, были опубликованы сегодня в социальной сети и уже бурно обсуждаются интренет-пользователями.

По словам автора публикации, этот мужчина столкнул её с лестничной площадки, после чего она попала в реанимацию в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл 2 января, а полиция до сих пор не предприняла никаких мер для того, чтобы идентифицировать преступника, сообщила потерпевшая. Она также отметила, что позже, а точнее спустя 2 дня после инцидента, ею было написана жалоба в полицию.

На кадрах видно, что молодой человек подходит к женщине сзади, так, что она не видит его лица. Далее он сильно и намерено толкает её, и женщина падает вниз по лестничной площадке. После этого, злоумышленник подошёл и наклонился к жертве, будто проверяя её состояние. Затем преступник скрылся с места происшествия.

Некоторые интернет-пользователи посоветовали потерпевшей искать злоумышленника среди её знакомых, так как произошедшее очень напоминает сценарий мести.

Видео: Chisinau.fail