Полиция ликвидировала крупный канал поставки экстази из Франции для ночных клубов столицы (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с прокуратурой сектора Рышкановка и сотрудниками Fulger в течение последних 2 месяцев вели наблюдения за действиями преступной группы, специализирующейся на контрабанде и распространении наркотиков в заведениях столицы.

В конце июня этого года сотрудники следственного отдела Управления по борьбе с наркотиками получили информацию о том, что двое граждан Молдовы, работающих в Европе, при содействии нескольких граждан с юга Франции создали преступную сеть по закупке и транспортировке таблеток экстази в Республику Молдова. Впоследствии наркотики распространялись дилерами в ночных клубах Кишинёва.

26 июня полиция изъяла 1 000 таблеток экстази, которые попали в страну через контрольно-пропускной пункт “Албица-Леушены”. Их перевозили в посылках автобусом “Франция-Молдова”.

Позже, в середине июля, на территории столицы был задержан 30-летний мужчина, который получил посылку из Франции со спрятанными наркотиками. Так, правоохранители обнаружили 1 500 таблеток экстази.

1 августа были арестованы организатор и руководитель преступной группы: двое молдаван в возрасте 30 и 34 лет. В общей сложности, из обращения были изъяты 2 500 таблеток экстази на сумму 875 000 леев.

Подозреваемых задержали на 30 суток. Если их вина будет доказана, задержанным грозит тюремный срок от 7 до 15 лет.