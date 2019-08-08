Полиция ликвидировала крупный канал поставки экстази из Франции для ночных клубов столицы (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция ликвидировала крупный канал поставки экстази из Франции для ночных клубов столицы (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с прокуратурой сектора Рышкановка и сотрудниками Fulger в течение последних 2 месяцев вели наблюдения за действиями преступной группы, специализирующейся на контрабанде и распространении наркотиков в заведениях столицы.

В конце июня этого года сотрудники следственного отдела Управления по борьбе с наркотиками получили информацию о том, что двое граждан Молдовы, работающих в Европе, при содействии нескольких граждан с юга Франции создали преступную сеть по закупке и транспортировке таблеток экстази в Республику Молдова. Впоследствии наркотики распространялись дилерами в ночных клубах Кишинёва.

26 июня полиция изъяла 1 000 таблеток экстази, которые попали в страну через контрольно-пропускной пункт “Албица-Леушены”. Их перевозили в посылках автобусом “Франция-Молдова”.

Позже, в середине июля, на территории столицы был задержан 30-летний мужчина, который получил посылку из Франции со спрятанными наркотиками. Так, правоохранители обнаружили 1 500 таблеток экстази.

1 августа были арестованы организатор и руководитель преступной группы: двое молдаван в возрасте 30 и 34 лет. В общей сложности, из обращения были изъяты 2 500 таблеток экстази на сумму 875 000 леев.

Подозреваемых задержали на 30 суток. Если их вина будет доказана, задержанным грозит тюремный срок от 7 до 15 лет.

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