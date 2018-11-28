Полиция конфисковала полтонны свежей рыбы, нелегально завезённой из Тирасполя (ФОТО)

Сотрудники инспектората полиции Каушанского района остановили Mercedes-Benz, перевозивший 500 кг рыбы без документов о происхождении. За рулем автомобиля находился 52-летний уроженец села Бульбоака района Анений Ной.

Водителю удалось обойти внутренний таможенный контрольно-пропускной пункт, избегая при этом уплаты таможенных пошлин. На допросе мужчина сказал, что рыба была привезена из Тирасполя и предназначалась для перепродажи в Кишинёве.

Стоимость конфискованного товара составила 17 000 леев. Задержанному грозит штраф в размере до 4 500 леев.