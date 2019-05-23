Полиция конфисковала контрабандные товары на сумму более миллиона леев (ФОТО)

Полиция конфисковала контрабандные товары на сумму более миллиона леев (ФОТО)

Сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений ИП Новые Анены разоблачили деятельность группы людей, занимавшихся крупными поставками потребительских товаров из Украины в Молдову через Приднестровье, минуя таможенный контроль.

Возле села Калфа Новоаненского района полиция остановила для проверки автомобиль Volkswagen Crafter, за рулём которого находился 25-летний житель села Оницканы Криулянского района. Его сопровождал 38-летний житель села Питушка Каларашского района.

В ходе проверки правоохранители обнаружили крупную партию потребительских товаров (обувь, одежда, бытовая химия, товары личной гигиены) на сумму 1 200 000 леев. За контрабанду нарушителям грозит штраф от 27 500 до 47 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет.

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