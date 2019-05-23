Полиция конфисковала контрабандные товары на сумму более миллиона леев (ФОТО)

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Сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений ИП Новые Анены разоблачили деятельность группы людей, занимавшихся крупными поставками потребительских товаров из Украины в Молдову через Приднестровье, минуя таможенный контроль.

Возле села Калфа Новоаненского района полиция остановила для проверки автомобиль Volkswagen Crafter, за рулём которого находился 25-летний житель села Оницканы Криулянского района. Его сопровождал 38-летний житель села Питушка Каларашского района.

В ходе проверки правоохранители обнаружили крупную партию потребительских товаров (обувь, одежда, бытовая химия, товары личной гигиены) на сумму 1 200 000 леев. За контрабанду нарушителям грозит штраф от 27 500 до 47 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет.