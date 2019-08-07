Полиция Комрата установила личность женщины, присвоившей чужой кошелёк (ВИДЕО)

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Правоохранительные органы установили личность женщины, которая украла кошелёк. Инцидент произошёл в одной из комратских аптек 26 июля.

Женщина подняла с пола и присвоила себе чужой кошелёк, в котором находились денежные средства. После этого она скрылась в неизвестном направлении, пишет gagauzinfo.md. Личность нарушительницы, совершившей вышеуказанное деяние, была установлена.

Ранее пресс-служба управления полиции Гагаузии опубликовала фото и видео с камер наблюдения в аптеке, а также запросила помощи общественности в розыске.