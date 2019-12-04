Полиция Кишинёва разыскивает молодого человека, подозреваемого в краже (ВИДЕО)

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Инспекторат полиции сектора Центр разыскивает мужчину с видеозаписи, подозреваемого в краже. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

По данным пресс-службы Управления полиции муниципия Кишинёва, кража произошла в конце августа этого года. Молодой человек шёл по улице Василе Александри. Воспользовавшись тем, что поблизости никого не было, он украл торцовочную пилу и металлический диск, оставленные хозяином дома. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 2 100 леев.

Столичная полиция просит тех, кто узнал мужчину с видеозаписи, звонить по номеру 060-841-333.

Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, общественные работы на срок от 120 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.