Полиция Кишинёва разыскивает молодого человека, подозреваемого в краже (ВИДЕО)

Полиция Кишинёва разыскивает молодого человека, подозреваемого в краже (ВИДЕО)

Инспекторат полиции сектора Центр разыскивает мужчину с видеозаписи, подозреваемого в краже. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

По данным пресс-службы Управления полиции муниципия Кишинёва, кража произошла в конце августа этого года. Молодой человек шёл по улице Василе Александри. Воспользовавшись тем, что поблизости никого не было, он украл торцовочную пилу и металлический диск, оставленные хозяином дома. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 2 100 леев.

Столичная полиция просит тех, кто узнал мужчину с видеозаписи, звонить по номеру 060-841-333.

Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, общественные работы на срок от 120 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md