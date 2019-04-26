Полиция Кишинёва просит помощи в поисках пятерых парней, подозреваемых в совершении преступления (ВИДЕО)

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Пятерых парней, которые попали на камеру наружного видеонаблюдения, разыскивает полиция. Молодые люди подозреваются в совершении грабежа.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошёл утром 6 апреля. Молодые люди, находясь в многоэтажном доме на бульваре Дечебал, избили и ограбили 25-летнего парня. У него украли часы, Iphone 6 и деньги. Общая сумма ущерба составляет 17 000 леев.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Тех, кто узнал молодых людей с видеозаписи, просят звонить по номеру 069 078 410. Конфиденциальность гарантируется.