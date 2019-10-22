Полиция Кишинёва просит помощи граждан в поиске грабителя (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Чеканы разыскивают мужчину с видеозаписи, подозреваемого в совершении грабежа.

По данным пресс-службы полиции, 15 сентября к ним обратился 33-летний мужчина, который сообщил, что его ограбили. На место происшествия отправилась оперативная группа сектора Чеканы. Потерпевший рассказал, что на бульваре Мирча чел Бэтрын на него напал неизвестный мужчина. Он нанёс несколько ударов жертве и отобрал у него кошелёк и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 6 500 леев.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Тех, кто узнал мужчину с видеозаписи, просят звонить по номеру 069369244. Конфиденциальность источников гарантируется.