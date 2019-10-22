Полиция Кишинёва просит помощи граждан в поиске грабителя (ВИДЕО)

Полиция Кишинёва просит помощи граждан в поиске грабителя (ВИДЕО)

Следователи Инспектората полиции сектора Чеканы разыскивают мужчину с видеозаписи, подозреваемого в совершении грабежа.

По данным пресс-службы полиции, 15 сентября к ним обратился 33-летний мужчина, который сообщил, что его ограбили. На место происшествия отправилась оперативная группа сектора Чеканы. Потерпевший рассказал, что на бульваре Мирча чел Бэтрын на него напал неизвестный мужчина. Он нанёс несколько ударов жертве и отобрал у него кошелёк и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 6 500 леев.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Тех, кто узнал мужчину с видеозаписи, просят звонить по номеру 069369244. Конфиденциальность источников гарантируется.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md